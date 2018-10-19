В выходные в Башкирии будет пасмурно и дождливо

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В субботу и воскресенье ожидается холодная дождливая погода, сообщают синоптики Башгидрометцентра.
В субботу, 20 октября, ночью температура воздуха составит +1+6°C, днем повысится до +5+10 °C, а к югу Башкирии и вовсе поднимется до +13°C. Ожидаются дожди по северу до умеренных, днем и ночью.
В воскресенье, 21 октября, местами пройдут небольшие дожди, ночью со снегом. Ветер будет северо-западным умеренным, ночью с порывами до сильного. Днем температура воздуха составит +4+9 °C, ночью -1+4 °C.
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