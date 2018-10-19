В уфимской Черниковке появится новый общественный центр «Улей»

Сегодня, 19 октября, в конференц-холле ИА «Башинформ» прошла встреча с прессой и общественниками, главной темой которой стали экоуроки, активный досуг пенсионеров и трудных подростков, а также экологические социальные акции. В мероприятии приняли участие директор БФ «Твердая почва» Снежана Янгильдина, руководитель фонда «Добрые эко-уроки» Вероника Трегубова, а также директор Музея советского быта и волонтер фонда «Твердой почвы» Кристина Абрамичева.

Одним из центральных вопросов, наряду с бережным и экологичным подходом к жизни, стала организация общественного центра «Улей» в уфимской Черниковке. Он находится среди жилых домов рядом с парком «Первомайский» и в целом доступен в логистическом плане для жителей всех районов города. Но пока принимать посетителей центр не может по ряду причин.

- Для кого этот центр? «Улей» будет доступен для всех, - рассказывает Алена Аксенова, директор по развитию программ социальной поддержки населения БФ «Твердая почва». - На условиях субаренды фонд получил три этажа бывшего училища, и там будут располагаться творческие мастерские, помещения бытового назначения. Люди будут приходить к нам не только для эко-просвещения, мы планируем открыть мастерские и реализовывать множество разноплановых проектов. Все люди могут приходить к нам, узнавать об эко-подходе, сотрудничать с нами или работать самостоятельно. Нам важны все: и волонтеры, и профессионалы в своих областях.

Наша главная задача в настоящий момент - создать доступную и безопасную среду. Сейчас там идет борьба за отопительный сезон, сейчас там северный полюс. Нужно привести в порядок отопление, крышу, санузлы, в полном объеме восстановить систему пожарной безопасности.

Сложные социальные задачи, по мнению руководства фонда, решаются только сообща. Для ремонта трехэтажного здания команда организаторов приглашает оказать посильную поддержку: от физической - помочь со строительными работами, до моральной и информационной - если вы разделяете ценности проекта, организаторы просят рассказать об общественном центре в социальных сетях.

- Очень важный момент сегодня: нужно сделать трендом то, что вы делаете. И мы к этому уже подходим, - отмечает депутат Госсобрания-Курултая республики Руфина Шагапова. - Мы готовы сотрудничать, и то, что вы делаете - огромный труд. Я с вами!

Напомним, в здании, где будет располагаться «Улей», также планируют открыть Музей истории репрессий имени Карима Хакимова, известного советского дипломата, впоследствии ставшего жертвой репрессии.

Идея создать Музей истории репрессий пришла к известной общественнице давно. Закономерно, что он появится на улице Карима Хакимова, известного советского дипломата, обвиненного в 1937-м году в шпионаже и участии контрреволюционной организации. Имя Хакимова было включено в сталинский расстрельный список, датированный 3 января 1938 года, а 10 января того же года его расстреляли. 28 января 1956 года Хакимов был реабилитирован посмертно.

В будущем Музее планируется экспозиция архивных документов, снимков, предметов интерьера жителей республики, ставшими жертвами репрессий в период с 20х - 50-е годы XX века. Напомним, только по официальным данным за всю историю БАССР было репрессировано более 50 тысяч человек. Сегодня музею нужны средства и волонтеры. Концепция музея разрабатывается.

Помочь «Улью», задать свои вопросы можно обратившись к Кристине Абрамичевой в социальных сетях или по почте [email protected].