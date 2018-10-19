В Башкирии в Стерлитамаке на линию не вышли десять маршрутов

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Сегодня, 19 октября, в Стерлитамаке несколько нелегальных перевозчиков не вышли на линию, сообщает «Стерлеград».
Отсутствуют микроавтобусы на маршрутах 20, 21, 22, 23, 25, 27а, 40, 41, 43, 48.
На всех этих маршрутах, кроме 48, работают только официальные перевозчик: МУП "СТУ", "Башавтотранс", ООО "Транс-Экспресс".
Поскольку некоторые официальные перевозчики прекращают работать уже в 21:00, отсутствие нелегальных перевозчиков особенно тяжело дастся гражданам в вечернее время.
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