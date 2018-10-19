В Башкирии отремонтировали трассу Р-240 «Уфа-Оренбург»

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Завершен ремонт десяти водопропускных труб на федеральной автомобильной дороге Р-240 Уфа-Оренбург в Стерлитамакском и Мелеузовском районах, сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог Приуралье.
Отремонтированные водопропускные трубы расположены на км 107, км 110, км 113, км 117, км 120, 124, км 131, км 150, км 181, км 197 автомобильной дороги Р-240 Уфа-Оренбург.
Подрядчики заделали сколы, восстановили прямолинейности тела трубы, гидроизоляции, заменили лотковой части, отремонтировали входные и выходные оголовки и укрепили насыпи автомобильной дороги.
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