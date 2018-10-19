Уфимцы выбрали лучшие и худшие районы столицы Башкирии

Районы оценивались по 10-балльной шкале (где 1 обозначает категоричное несогласие, а 10 — полное согласие) утверждения, которые характеризуют:

безопасность: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток»;

чистоту: «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно»;

экологию: «В моем районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»;

тишину: «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит»;

общественный транспорт: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе»;

дороги/парковки: «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе»;

магазины и рынки: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом»;

спорт и отдых: «В моем районе достаточно мест для отдыха, есть кафе, спортивные площадки и т. д.»;

инфраструктуру для детей: «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.»;

соседей: «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые»;

работу коммунальных служб: «Я доволен работой коммунальных служб»;

соотношение доходов и стоимости жизни: «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивает стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов»;

район в целом: «Как вы в целом оцениваете свой район?».

На основании ответов были вычислены средние оценки по городу и районам — как в целом, так и по каждому из критериев. В среднем по Уфе респонденты оценили качество жизни на 6,5 балла из 10 возможных. Это всего на 0,1 балла меньше, чем по стране.

За год ухудшилось мнение горожан о соотношении доходов и стоимости жизни (-0,6 балла), безопасности (-0,1 балла) и отношений с соседями (-0,1 балла). Тем не менее по ряду критериев ситуация улучшается: с 5,1 до 5,7 балла выросла оценка работы служб ЖКХ, с 6,1 балла до 6,2 — экологической обстановки в городе, с 5,2 до 7,2 — общественного транспорта.

Впервые в исследование был включен вопрос о тишине, и оценка по этому критерию оказалась сравнительно низкой: 6,1 балла. Общий вопрос о транспорте в 2018 году был разделен на два: об общественном транспорте и качестве дорог и парковок.

Лучшим районом по мнению уфимцев стал Демский, а худший – Калининский. Дёмский район лидирует сразу по семи критериям. Среди них безопасность (7,7 балла), чистота (7,7 балла), экология (8,2 балла), тишина (7,7 балла), соотношение доходов и стоимости жизни (5,9 балла). На 6 баллов оценивают жители района его парковки и дороги, на 6,6 балла — работу жилищно-коммунальных служб. Занявший последнюю строку рейтинга Калининский район получил всего 5,8 балла. У него самые низкие в Уфе оценки по таким критериям, как безопасность (6,1 балла), экология (5,5 балла), спорт и отдых (4,8 балла). Не довольны жители Калининского района и работой служб ЖКХ, особенно с учетом того, что жилой фонд здесь изношен.