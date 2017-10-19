В МВД Башкирии объяснили патрули в Шакше

Полиция проводит профилактические мероприятия в садоводческих товариществах Уфы.

Пользователи соцсетей сообщили о большом количестве патрулей в микрорайоне Шакша. Сразу стали плодиться слухи о причинах присутствия полиции, в том числе стали говорить, что ищут серийного маньяка. В пресс-службе МВД по Башкирии объяснили наличие патрулей профилактикой краж в садовых товариществах.

- Кражи из садовых домиков, один из самых распространенных видов посягательств на имущество граждан, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии. - Вмести с тем, охрана в садовых товариществах или отсутствует, или ее осуществляют лица преклонного возраста. С целью профилактики краж имущества граждан в столичной полиции принято решение проведения мероприятий по охране общественного порядка и профилактике краж на территории садовых товариществ микрорайона Шакша.

Именно поэтому в микрорайне и присутствуют патрули, это профилактические группы по обеспечению правопорядка в общественных местах.

- Проводятся проверки садовых товариществ, пунктов приёма металла, ведётся работа с водителями автотранспорта, - сообщили в МВД по Башкирии.. - Задача профилактических мероприятий – установление лиц, подозреваемых в совершении правонарушений, занимающихся хранением и сбытом похищенного имущества граждан, выявление иных правонарушений. Гражданам доводится информация о мерах по предотвращению краж.