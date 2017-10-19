В Башкирии в выходные пойдет мокрый снег

Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют уже 21 октября.

Синоптики предсказали холодную дождливую погоду с небольшим мокрым снегом в выходные, сообщили в Башгидромете.

19 октября ожидаются небольшие дожди, ветер будет умеренным юго-западным, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит +1+6°C, днем +7+12°C.

20 октября пройдут небольшие дожди, в северных и восточных районах республики со снегом, по юго-западу без осадков. Ночью обещают -1+4°C, днем +2+7°C.