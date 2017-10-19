В Башкирии в выходные пойдет мокрый снег

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Дождь и мокрый снег синоптики прогнозируют уже 21 октября.
Синоптики предсказали холодную дождливую погоду с небольшим мокрым снегом в выходные, сообщили в Башгидромете.
19 октября ожидаются небольшие дожди, ветер будет умеренным юго-западным, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит +1+6°C, днем +7+12°C.
20 октября пройдут небольшие дожди, в северных и восточных районах республики со снегом, по юго-западу без осадков. Ночью обещают -1+4°C, днем +2+7°C.
21 октября местами пройдет небольшой снег. Ожидается слабый гололед, а на отдельных участках гололедица. Ветер будет северо-западным, умеренным. Ночью -1-6°C, днем -2+3°C.
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