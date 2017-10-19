На очистные для индустриального парка «Уфимский» выделят 296, 11 миллионов

Корпорация развития Башкирии ищет генерального подрядчика для строительства.

Корпорация развития Башкирии планирует отобрать генерального подрядчика первого этапа строительства очистных сооружений ливневых стоков для индустриального парка «Уфимский», следует из информации на официальном сайте госзакупок. Этот объект необходим для обеспечения выполнения необходимых и достаточных требований к качеству очистки сточных вод до предельно допустимых концентраций загрязнителей, которые соответствуют техническим условиям «Уфаводоканала». Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, в том числе вынести инженерные сети, которые попадают в зону застройки, а также провести строительно-монтажные работы. Победителю необходимо будет провести геодезические, разбивочные работы, построить водо-, тепло- и газоснабжение, а также не забыть про благоустройство территории.

Начальная цена закупки составляет 296,11 млн руб. Источник финансирования – собственные средства корпорации.

Победитель будет отобран по двум критериям: 40% - цена договора и 60% - опыт выполнения аналогичных работ.

Запрос предложений на генеральный подряд по строительству первого этапа очистных сооружений ливневых стоков индустриального парка «Уфимский» назначен на 8 ноября.

Индустриальный парк «Уфимский» строится на участке общей площадью 298 га в Уфимском районе на подъезде к микрорайону Шакша. Здесь располагается завод ООО «Кроношпан Башкортостан», строительство которого вызвало большой протест среди населения республики. Люди, в частности, были недовольны тем, что отсутствуют очистные сооружение. Завод работает в режиме пусконаладки с 2015 года.