Уфимцы потребовали закрыть для машин с пьяными водителями набережную в Сипайлово

Жители микрорайона бьют тревогу из-за того, что теперь машинам открыт проезд в лес и на пляж, где в том числе лихачат и пьяные водители.

На странице Радия Хабирова в соцсети жительница уфимского Сипайлово требует привлечь внимание полиции к происходящему на набережной реки Уфы. Женщина бьет тревогу из-за того, что по бетонной дороге вдоль леса, которая не предназначена для автомобилей, вновь начали колесить машины, за рулем которых находятся в том числе и нетрезвые водители. Проникают туда они попросту сняв цепь между бетонными блоками, сообщает автор обращения и о том, что желающие проникнуть на набережную на авто сдвигают и сами бетонные блоки. По словам автора бетонные блоки увезли с дороги, предположительно для того, “чтобы машинам легче было проезжать в лес и на пляж”. Они теперь могут спокойно колесить по лесу, оставлять там мусор, проезжать на пляж, врубать музыку. Скоро птиц совсем не останется в лесу. Неужели нельзя огородить эту дорогу со всех сторон (заезд со стороны Тужиловки к примеру), а не только со стороны Рыльского 28, оставить проезд ТОЛЬКО для водонабора.Ирина В. Женщина сетует также на регулярные шумные вечеринки на площадке напротив дома, где “отдыхающие” жарят шашлыки, мусорят и громко слушают музыку, по ее данным полиция на такой досуг в жилой воне не реагирует. Напомнила женщина и о том, что на набережной местные жители годами не могут дождаться на набережной ни скамеек ни урн. Это не первое обращение на тему происходящего на набережной в Сипайлово. В прошлый раз автору ответ в комментариях у главы ответственные лица обещали до 11 августа, однако по ее словам ответа она так и не получила. Примечательно что на этот раз на обращение женщины не поступило никакого ответа от компетентных органов Почему полиция запрещает купаться на пляже за домом Рыльского 28, но не запрещает и вообще не патрулирует вечерами в лесу и на набережной, когда ездят пьяные водители? Или запретить купание легче, чем вылавливать водителей?Ирина В.

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