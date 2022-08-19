85,5 млн рублей власти выделят на освещение пешеходной зоны у Советской площади в Уфе

В центре Уфы на Советской площади, а именно на окружающих площадь улицах Советской, Ленина и Пушкина власти готовятся установить архитектурно-художественную подсветку домов, при этом световая инсталляция должна быть бережна к глазам местных жителей и случайных прохожих. В требованиях тендера ясно значится, что подрядчику предстоит не только оборудовать указанный уголок Уфы светодиодными лампами (в количестве 48 штук), но и исключить вероятное слепящее действие на людей.
Работы по оборудованию площади светильниками не привязаны к открытию памятника генералу Минигали Шаймуратову, которое уже официально назначено на 11 октября 2022 года. Архитектурно-художественная подсветка должна засиять на Советской площади до 30 ноября. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются со вчерашнего дня и до 5 сентября. Стоимость контракта между собой разделят бюджеты республики и Уфы, 81,2 и 3,8 миллионов рублей соответственно.