В Уфе частично перекроют Бельский мост из-за ремонта

Новый мост-вставку через реку Белую строят уже с 2019 года. Мост планируют достроить к концу этого года. В администрации полагают, что, когда его полностью откроют, пробок, которые постоянно образуются, на южном въезде в город и выезде из него будет меньше. За сутки по старому и новому мосту проезжает более 125 тысяч машин. Это значит то, что предельный коэффициент превышает норму на 30%.