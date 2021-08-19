В Уфе частично перекроют Бельский мост из-за ремонта

В Уфе частично перекроют Бельский мост из-за ремонта
В Уфе частично перекроют Бельский мост из-за ремонта
Вчера, 18:19ГородАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Городские службы приносят извинения за временные неудобства. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, смотреть на дорожные знаки и ограды.

В Уфе перекроют четыре полосы движения на Бельском мосту из-за строительства нового моста. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать всего несколько часов этой ночью - с 1:00 до 5:00 часов 20 августа. Перекрыт будет участок от старого моста до автобусной остановки «Школьная». Проехать можно будет только по одной полосе в каждом направлении.

Новый мост-вставку через реку Белую строят уже с 2019 года. Мост планируют достроить к концу этого года. В администрации полагают, что, когда его полностью откроют, пробок, которые постоянно образуются, на южном въезде в город и выезде из него будет меньше. За сутки по старому и новому мосту проезжает более 125 тысяч машин. Это значит то, что предельный коэффициент превышает норму на 30%.

Напомним, ещё один участок дороги перекрыли в Уфе недавно. До конца августы водители не смогут проехать по перекрестку улиц Комсомольской и Шафиева. Сейчас там обновляют инженерные сети, а также благоустраивают улицы.

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