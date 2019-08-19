В Уфе из-за «Молочной страны» на три дня перекроют движение

Как сообщается на сайте администрации города, с 10.00 22 августа до 20.00 25 августа движение будет перекрыто по улицам З.Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова. Будут трудности с парковкой перед Конгресс-холлом «Торатау» - здесь тоже ограничат движение.

Схема движения транспорта здесь изменится.

В администрации попросили горожан заранее планировать свой маршрут.

Ранее, напомним, мы писали о том, что концертная программа «Молочной страны» в Уфе будет стоить почти полмиллиона рублей. Уборка мусора после праздника выйдет на 200 тысяч дороже.