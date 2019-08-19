В Уфе из-за «Молочной страны» на три дня перекроют движение
Вчера, 10:11ГородНадежда ВалитоваФото: ufacity.info
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На улицах Аксакова и Валиди.
Как сообщается на сайте администрации города, с 10.00 22 августа до 20.00 25 августа движение будет перекрыто по улицам З.Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова. Будут трудности с парковкой перед Конгресс-холлом «Торатау» - здесь тоже ограничат движение.
Схема движения транспорта здесь изменится.
В администрации попросили горожан заранее планировать свой маршрут.
Ранее, напомним, мы писали о том, что концертная программа «Молочной страны» в Уфе будет стоить почти полмиллиона рублей. Уборка мусора после праздника выйдет на 200 тысяч дороже.
Традиционный летний фестиваль «Молочная страна-2019» пройдет в Уфе 24 августа, через выходные, на площади Салавата Юлаева, это перед Конгресс-холлом.
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