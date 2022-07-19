Власти Уфы сообщили о готовности объездной дороги из-за реконструкции улицы Пугачева

25 июля власти города планируют закрыть улицу Пугачева на участке от улицы Геофизиков до Бородинской. В связи с этим, была построена объездная дорога.

Сегодня, 19 июля, на оперативном совещании в мэрии города начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константин Паппе сообщил о техническом открытии объездной дороги для жителей Кузнецовского затона. Фото: мэрия Уфы Так, строительство четырехполосной объездной дороги, которая по улице Геофизиков, Испытателей, Бородинская завершено. В скором временем власти намерены оснастить ее наружным освещением, а также установить автобусные остановки, знаки и светофоры. — Проезжая часть объездной дороги готова к приему автотранспорта. Но на этой неделе будем заниматься работами по ее обустройству, наносить разметку, забивать барьерное ограждение, чернить откосы, — добавил Константин Паппе. Движение по объездной дороге планируют открыть уже в эти выходные, но пока только в тестовом режиме. Отмечается, что в понедельник 25 июля будет ограничено движение по улице Пугачева от улицы Геофизиков до улицы Бородинской.

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