Власти Уфы рассказали, что происходит на месте карстового провала на Лесном проезде

10 июня министр транспорта Башкирии Александр Булушев заявил, что ремонтные работы на данном объекте должны быть завершены до 15 августа. В данный же момент по информации главы УГЗ города Уфы на месте провала ведутся работы по цементированию барьерных скважин, укреплению грунтов грунто-цементными смесями, закачивание бетона под давлением, а также укреплению тоннелями и выравниванию площадки.