Власти Уфы рассказали, что происходит на месте карстового провала на Лесном проезде

Власти Уфы рассказали, что происходит на месте карстового провала на Лесном проезде
Власти Уфы рассказали, что происходит на месте карстового провала на Лесном проезде
Вчера, 12:31ГородИрина ДеревянчукФото: фото из телеграм-канала Ратмира Мавлиева
О том что происходит на месте, где 6 мая образовалась 50-метровая воронка, рассказал глава УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов 19 июля.

На сегодняшней оперативке в мэрии начальник уфимского УГЗ Рафаэль Ахметов отчитался о работах, которые ведутся на месте, где в начале мая на месте рабочего тоннеля штольни Восточного въезда Уфы образовалась воронка шириной 50 метров и глубиной 5 метров.

10 июня министр транспорта Башкирии Александр Булушев заявил, что ремонтные работы на данном объекте должны быть завершены до 15 августа. В данный же момент по информации главы УГЗ города Уфы на месте провала ведутся работы по цементированию барьерных скважин, укреплению грунтов грунто-цементными смесями, закачивание бетона под давлением, а также укреплению тоннелями и выравниванию площадки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы