Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса

Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса
Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса
Вчера, 13:06ГородИрина ДеревянчукФото: скриншот презентации МБУ ЦГД
О том, что к 450-летию Уфа должна обрести дизайн-код рассказал директор МБУ “Центр городского дизайна” Руслан Алмаев 19 июля.

Руслан Алмаев на оперативке мэрии Уфы рассказал не только о необходимости появления единого дизайн-кода Уфы, о котором также говорил глава Башкирии, но и показал как негативные так и позитивные примеры оформления фасадов объектов малого и среднего бизнеса, таких как магазины, парикмахерские и другие объекты МСП в изобилии присутствующие на основных улицах Уфы.

Перед его выступлением мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, что Уфе нужен собственный документ с рекомендациями и рекомендациями по оформлению фасадов и улиц города, учитывая идентичность Уфы и ее особенности.

Примечательно, что в качестве положительного примера оформления фасадов были представлены фасады одного из элитных жилых комплексов Уфы а также фасад дома неподалеку от этого ЖК, негативный же пример показали магазины и другие организации расположенные на красной линии проспекта Октября и в центре Уфы.

Руслан Алмаев также рассказал о том, что будущий дизайн-код Уфы установит общие правила и рекомендации для застройщиков, предпринимателей, архитекторов и муниципалитета, а также облегчит понимание между ними.

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