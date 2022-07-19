Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса

Руслан Алмаев на оперативке мэрии Уфы рассказал не только о необходимости появления единого дизайн-кода Уфы, о котором также говорил глава Башкирии, но и показал как негативные так и позитивные примеры оформления фасадов объектов малого и среднего бизнеса, таких как магазины, парикмахерские и другие объекты МСП в изобилии присутствующие на основных улицах Уфы.