Власти Уфы показали единый дизайн фасадов зданий на примере элитного жилого комплекса

Руслан Алмаев на оперативке мэрии Уфы рассказал не только о необходимости появления единого дизайн-кода Уфы, о котором также говорил глава Башкирии, но и показал как негативные так и позитивные примеры оформления фасадов объектов малого и среднего бизнеса, таких как магазины, парикмахерские и другие объекты МСП в изобилии присутствующие на основных улицах Уфы.
Перед его выступлением мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о том, что Уфе нужен собственный документ с рекомендациями и рекомендациями по оформлению фасадов и улиц города, учитывая идентичность Уфы и ее особенности.
Примечательно, что в качестве положительного примера оформления фасадов были представлены фасады одного из элитных жилых комплексов Уфы а также фасад дома неподалеку от этого ЖК, негативный же пример показали магазины и другие организации расположенные на красной линии проспекта Октября и в центре Уфы.
Руслан Алмаев также рассказал о том, что будущий дизайн-код Уфы установит общие правила и рекомендации для застройщиков, предпринимателей, архитекторов и муниципалитета, а также облегчит понимание между ними.