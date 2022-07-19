Уфимцам предложили за деньги сняться в сериале вместе со звездами кино и сериалов

Желающим мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и без опыта необходимо отправить свое фото и данные, уточнили в мэрии Уфы 19 июля.

Уфимцы могут оказаться в одном кадре со знаменитыми на всю Россию актерами театра и кино. Зоя Бербер известная всем ролью Леры в телесериале «Реальные пацаны», звезда «Бандитского Петербурга» Евгений Сидихин и целая плеяда звезд, среди которых Александр Самойленко, Дарья Повереннова, Валентин Смирнитский, Мария Ахметзянова, Игорь Огурцов, Роман Богданов и множество других знаменитостей с августа по октябрь будут в Уфе. Именно в этот период в столице Башкирии пройдут съемки экшн-детектива «Счастье не за горами», к слову сказать несколько эпизодов картины уже отсняли в Белорецке, не только в самом городе, но и на скалах Белорецкого района. Белоречане и жители Магнитогорска уже снялись в массовке сериала, теперь настал черед уфимцев. Желающим стать оплачиваемым актером массовки жителям Уфы достаточно подпадать под возраст от 18 до 55 лет и отправить свою анкету с указание фамилии, имени и очества, а также параметров, фотографий и ссылок на свои социальные сети. Отправлять данные желающим нужно вот в эту группу в Telegram.

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