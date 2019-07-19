В Уфе на три дня перекроют дорогу по Новогорной из-за повреждения на тепломагистрали

Как сообщили в мэрии Уфы, движения ограничат с 19 часов 18 июля до 24 часов 21 июля. Связано это повреждением тепломагистрали №25. Работы проводить будут специалисты компании «БашРТС».

Тем временем в Ленинском районе по ул. Ахметова, Летчиков и Ирендык проходит укладка асфальта. На новую дорогу уходит более 20 тонн мелкозернистого и 3 тонны литого асфальтобетона, в связи с чем движение также несколько заторможено.