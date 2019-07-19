В Уфе из-за прорыва трубы на четыре дня перекрыли улицу в центре

Накануне, 18 июля, вечером стало известно, что в Уфе из-за повреждения трубопровода начался внеплановый ремонт теплотрассы на улице Новогорной в Уфе.

По данным администрации города, повреждения обнаружили сами специалисты «БашРТС». Для их устранения понадобилось закрыть проезд по улице на участке от Северного проезда до дома №94/3 по улице Российской.