В Уфе из-за прорыва трубы на четыре дня перекрыли улицу в центре
19 июля, 11:58ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Речь идет об улице Новогорной, которая проходит вдоль проспекта Октября.
Накануне, 18 июля, вечером стало известно, что в Уфе из-за повреждения трубопровода начался внеплановый ремонт теплотрассы на улице Новогорной в Уфе.
По данным администрации города, повреждения обнаружили сами специалисты «БашРТС». Для их устранения понадобилось закрыть проезд по улице на участке от Северного проезда до дома №94/3 по улице Российской.
Ремонт ориентировочно может продлиться до полуночи 21 июля.
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