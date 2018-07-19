В Уфе на ремонт Кашкадана выделят еще более 122 миллиона рублей

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Это помимо выделенных ранее 72 миллионов.
6 августа пройдет аукцион для отбора подрядчика капремонта парка Кашкадан в Сипайлово, сообщает «Коммерсант-Уфа».
На ремонт из городского бюджета планируют выделить около 122,32 млн рублей. Заменят светильники, фонари и скамейки, обновят детские, баскетбольные и теннисные площадки. Установят детский скалодром и скейтпарк, отремонтируют туалеты и некоторые инженерные системы.
Работы планируют окончить до 15 ноября 2018 года.
Напомним, в 2017 году на ремонт Кашкадана выделили 72,17 млн рублей. Подрядчиком выступал ООО «Уралагротехсервис». На эти деньги включалось строительство трубопровода, ремонта тротуаров и дорожек, демонтаж зданий кафе и бильярдной, озеленение, а также установка скамеек и светильников.
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