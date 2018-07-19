В Уфе глава муниципалитета застрял в лифте во время проверки

В лифте дома №10 по улице Зорге неожиданно произошел сбой, и пленником лифта стал именно Урал Кильсенбаев и его подчиненные. Правда, при этом он сам уточнил, что лифт, скорее всего, не виноват.

- Нужно отметить, что в этом году в Советском районе Уфы будет отремонтировано (виды ремонта разные) 95 многоквартирных домов☝️ Из них работы завершены в 18… Еще в 60 – ведутся работы. Так вот, в многоквартирном доме по ул.Зорге, 10 лифт поменяли, недавно запустили. Зашли в лифт и застряли (скорее, вина наша, так как сразу нажали на несколько этажей, а лифт ещё не до конца настроен). Выбило автомат. Вызвали через диспетчера мастера, прибыл всего через 10 минут и выпустил нас. Диспетчеру мы не обозначали, что из администрации. Вывод: подрядчику выписали рекомендации, а диспетчерскую и мастера надо похвалить, - так изложил происшедшее сам Урал Кильсенбаев.