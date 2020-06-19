«Современное общественное пространство»: еще одна уфимская улица станет пешеходной
Сегодня, 16:09ГородМинзаля АскароваФото: Посреди России
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Об этом сообщается в распоряжении главы Башкирии Радия Хабирова.
Улица Октябрьской Революции в Уфе планируется преобразить. Согласно распоряжению руководителя региона Радия Хабирова, улицу сделают пешеходной, при этом, планируется сохранить ее исторический облик. Распоряжение опубликовано на офицальном интернет-портале правовой информации.
В документе уточняется, что межведомственная координационная группа уже к 1 сентябрю текущего года должна разработать концепцию новой пешеходной улицы. При этом сообщается, что разработчики должны учесть мнение жителей Уфы.
Напомним, сегодня стало известно, что в центре Уфы три улицы будут перекрыты до октября из-за ремонтных работ.
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