В центре Уфы по решению прокуратуры снесли три пустых дореволюционных дома
Сегодня, 10:37ГородРустэм БашкирцевФото: Вечерняя Казань
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Дома из-за ветхости могли рухнуть в любой момент.
Прокуратура Кировского района г. Уфы добилась сноса 3 аварийных домов, сообщает пресс-служба ведомства. Застройщик квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова г. Уфы должен был снести три расположенных на данной территории ветхих здания. Однакои по каким-то причинам представители МУП «Инвестиционно-строительный комитет Городского округа г. Уфа» свои обязанности не исполнили, из-за чего возник риск обрушения дореволюционных построек.
Кроме того, компания не обеспечила должную охрану стройки.
По данным фактам прокуратура внесла руководству предприятия представление, по результатам рассмотрения которого указанные дома снесены, усилена охрана объекта.
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