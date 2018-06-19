В центре Уфы по решению прокуратуры снесли три пустых дореволюционных дома

Прокуратура Кировского района г. Уфы добилась сноса 3 аварийных домов, сообщает пресс-служба ведомства. Застройщик квартала, ограниченного улицами Пушкина, Аксакова, Свердлова г. Уфы должен был снести три расположенных на данной территории ветхих здания. Однакои по каким-то причинам представители МУП «Инвестиционно-строительный комитет Городского округа г. Уфа» свои обязанности не исполнили, из-за чего возник риск обрушения дореволюционных построек.