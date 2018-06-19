В центре Уфы частично перекрыли движение транспорта

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Перекрыто движение транспорта на проезжей части по ул. Гоголя вблизи перекрестка с ул. Чернышевского.
19 июня частично перекрыли движение транспорта на улице Гоголя около перекрестка с улицей Чернышевского, а именно сузили проезд напротив Гоголя, 62, сообщили в пресс-службе администрации города.
Перекрытие движения связано с аварийно-восстановительными работами на магистрали ТМ 53. Полностью восстановить дорожное покрытие планируется уже 21 июня.
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