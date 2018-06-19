В Башкирии завтра днем ожидается +28°C

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При этом синоптики прогнозируют дожди и грозы.
В среду, 20 июня, будет теплая и дождливая погода, сообщает Башгидрометцентр.
Небольшие кратковременные дожди пройдут местами, днем по западу будут до умеренных. Также синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха днем составит +21+26°C, а ночью опустится до +8+13 °C. При этом в горных районах республики столбик термометра поднимется до +28°C.
Ветер ожидается западный и юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного – до 18 м/с. На отдельных участках дорог будет туман, видимость составит 500-1000 метров.
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