В Башкирии завтра днем ожидается +28°C

Небольшие кратковременные дожди пройдут местами, днем по западу будут до умеренных. Также синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха днем составит +21+26°C, а ночью опустится до +8+13 °C. При этом в горных районах республики столбик термометра поднимется до +28°C.