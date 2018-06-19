Транспортный коллапс в Уфе: Что можно сделать – мнение экономиста

- Глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывав на старом Бельском мосту и ознакомившись с ходом его реконструкции, выразил свое возмущение, отметив неудовлетворительную работу городских властей по ремонту моста. Насколько обоснована критика?

- Совершенно согласен с тем, что сложившаяся ситуация с мостом вопиющая и кто-то должен нести ответственность за случившиеся. О состоянии моста было известно давно, но меры не принимались, вечный авось. Надо радоваться, что не случилось трагического случая из-за этого головотяпства. Нельзя забывать, что ремонт продлит срок службы моста на 2-3 года, а что дальше? Я не услышал ответ на этот главный вопрос.

Сейчас необходимо срочное финансирование строительства нового моста и реконструкции старого. Но надо понимать, что у Уфы таких возможностей нет. Это может только республиканский бюджет, а на 2018-2019 годы эти затраты не заложены.

Поэтому нашему правительству надо начинать принимать меры по решению проблемы созданного транспортного коллапса.

- Сервис «Яндекс.Карты» регулярно сообщает, что уфимские пробки достигают 7 баллов. Такие пробки в Уфе стали уже традицией. В чем основная причина?

- Транспортные пробки в больших городах России стали уже привычной картиной городского бытия. Уфа не исключение, по рейтингу аналитической компании INRIX по транспортным заторам среди городов России столица Башкортостана занимает 8 место, а среди городов Европы - 13.

По оценке минтранса России, в результате пробок крупные города несут экономические потери, достигающие 4,5-5,3 трлн рублей в год.

Основные причины происходящего следующие:

Высокие темпы автомобилизации населения. За последние 15 лет количество легковых автомобилей в Уфе выросло в два раза. Если учесть мировые тенденции, то в обозримом будущем следует ожидать увеличение легковых автомобилей еще в 1,5 раза.

В то же время в городе не строились дополнительные автомагистрали, в первую очередь дороги-дублеры, городских магистралей через которые осуществляется основное движение транспорта.

Поэтому существующая городская улично-дорожная сеть Уфы не в состоянии обеспечить возросшие нагрузки, из-за чего происходит снижение скорости движения, в час «пик» скорость снижается до 5 км/ч, возрастает загрязнение окружающей среды, аварийность.

Развитие города без учета пропускной способности улично-дорожной сети. Например, за последние 15 лет население Дёмы увеличилась в 1,5 раза и достигло 75 тысяч человек, а так как в Дёме дополнительные рабочие места не созданы, то народ ездит на работу на Уфимский полуостров. При этом дополнительных магистралей не построили. Вследствие чего Дёмское шоссе перегружено.

Или же массовая застройка в районе улицы Бакалинская, численность населения увеличилась в 3 раза, а пропускная способность прилегающих улиц не изменилась, естественно это породило дополнительные транспортные заторы.

Отказ от развития внеуличного транспорта (трамвай, электропоезда). В 2006 году ликвидировали прямое трамвайное сообщение между севером и югом города, и в полной мере не используются возможности железнодорожного транспорта.

Железная дорога пересекает весь город, и электропоезда вполне могли бы взять на себя часть нагрузки городского общественного транспорта.

Но железнодорожное сообщение не интегрировано в транспортно-логистическую систему Уфы, так, например, около железнодорожных платформ отсутствуют остановки общественного транспорта. Поэтому электричкой пользуются те горожане, чье жилье и место работы находится в пешей доступности от станции, а таковых крайне немного.

Перегруженная улично-дорожная сеть города, существующие пробки порождают серьезные экологические проблемы. За год в Уфе автотранспортом производится около 82 тысяч тонн выбросов.

- Но невозможно же постоянно расширять дороги?

- Согласен. Поэтому надо заниматься не только дорогами, но и парковками. Отсутствие оборудованных парковок приводит к тому, что автомашины ставят на городских автомагистралях, заметно снижая пропускную способность дорог.

Особенно это заметно у зданий, где располагаются властные структуры. Попробуйте припарковаться около зданий Администрации Уфы, Правительства Республики Башкортостан, Верховного суда Республики Башкортостан, налоговых инспекций. Мест, как, правило, нет.

Новые здания строятся без учета реальной потребности в автопарковочном пространстве, формируя явный дефицит парковочных мест.

Если органы местного самоуправления, республиканской власти не сформируют достаточно жесткие требования для застройщиков, с учетом значительного увеличения количества личного автотранспорта, то проблема не будет решаться. Без строительства современных паркингов с выделением соответствующего финансирования мы не сможем сделать наш город комфортным.

Надо исходить из того, что автомобилизация населения вступила в конфликт с существующей транспортной системой. Но бороться с автомобилизацией бесполезно, поэтому необходимо менять принципы развития транспортно-логистической системы города, адаптируя их к изменившимся условиям, эффективно используя городское пространство.

В Уфе нарушены принципиально важные пропорции распределения городской территории. В европейских городах для улично-дорожной сети выделяется 20-25% городского пространства.

В Уфе же, обладающей значительно большими территориальными ресурсами, на этом экономят. Строят в инвестиционно-привлекательных районах города жилые комплексы, торговую и офисную недвижимость, оставляя на потом решение транспортной доступности строящихся объектов, игнорируя пропускную способность прилегающих улиц.

Это главная причина формирования транспортного коллапса. Нельзя отдавать под застройку недвижимостью территории, предназначенные для улично-дорожной сети города.

Я думаю, что если принятие решений городом по строительству жилых комплексов будет происходить с одновременным решением вопросов транспортной доступности будущих жителей к общегородским магистралям, обеспечивающих необходимую пропускную способность улично-дорожной сети по возникающим дополнительным транспортным потокам, то ситуация изменится в лучшую сторону.

- Как Вы думаете, соединение трамвайных линий Севера и Юга города улучшит транспортную ситуацию?

- Соединение трамвайных линий южной и северной частей города в единую трамвайную сеть - концептуально правильное решение. Но если учесть, что трамвайные пути от Госцирка до улицы Трамвайная будут пролегать по городским автомагистралям – улицам Комсомольская и Российская, то следует предполагать сужение их проезжей части на две полосы. Это означает снижение их пропускной способности в обе стороны на 3 тысячи автомобилей в час.

И если одновременно не будет построена дорога-дублер, то дорожная обстановка значительно ухудшится не только на указанных участках дороги, но и с учетом перенаправления части транспортного потока, на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

- Но провозная способность трамвая значительно выше, и уфимцы пересядут с личного автотранспорта на трамвай.

- Не совсем так. Возможность не означает желание и готовность. Многие, ездившие на маршрутках, пересядут на трамвай. А кто ездил на личном автомобиле, тот продолжит на нем ездить.

Я за развитие трамвайного сообщения, но это не должно стать самоцелью, так как это лишь один из инструментов транспортной мобильности людей. А выбор всегда остается за нашими жителями.

Задача власти - создать удобную систему транспортных коммуникаций, обеспечивающих комфортное перемещение людей по городу. Поэтому соединение трамвайных линий необходимо производить без снижения пропускной способности улично-дорожной сети, для чего необходимо одновременное строительство дороги-дублера.

- Но где же строить?

- Генпланом города запланирована автомагистраль вдоль железнодорожной дороги от улицы Интернациональная до Набережной реки Белая через улицы Пушкина, Заки Валиди. Если ее построить, то многие автомобили, следующие транзитом по проспекту Октября, ул. Зорге, Российская, из южной части города и Затона в Черниковку, будут осуществлять движение по построенной автомагистрали, тем более на ней можно будет организовать бессветофорное движение, что значительно увеличит пропускную способность построенной дороги.

Автомобиль от ул. Гафури до ул. Интернациональной сможет доехать за 15-20 минут. Автомагистраль существенно улучшит транспортно-логистическую систему города.

Поэтому городу надо заниматься не полумерами, а реализовывать ранее принятые решения, что позволит решить ключевые проблемы. В первую очередь это касается данной автомагистрали.

Существующая улично-дорожная сеть Уфы обладает достаточным потенциалом развития и за счет изменения организации движения транспорта на ряде ключевых участках дороги можно значительно повысить ее пропускную способность.

- А если конкретней?

Организация одностороннего движения с выделением полосы встречного движения общественного автотранспорта:

по улице Цурюпы от улицы Пушкина до автомагистрали Заки Валида в направлении улицы Тукаева;

по улице Заки Валиди, в направлении к монументу Дружбы от улицы Цурюпы до проспекта Салавата Юлаева.

Надо организовать одностороннее движение по мосту через проспект Салавата Юлаева к монументу Дружбы до пересечения с улицей Октябрьской революции.

Это позволит расширить дорогу на городских автомагистралях – Цурюпы и Заки Валиди в сторону выезда из города, что особо актуально в точках пересечения транспортных потоков улиц Пушкина – Цурюпы и улиц Заки Валиди – Цурюпы.

А по улице Октябрьской революции надо организовать встречное одностороннее бессветофорное непрерывное движение от монумента Дружбы до улицы Цурюпы в сторону улицы Ленина. Бессветофорное движение за счет повышения скорости транспортных средств, непрерывности движения автомобилей в 1,5 раза повысит пропускную способность автомагистрали.

Для успешной реализации этого предложения необходимо строительство трех подземных (надземных) пешеходных переходов на пересечении с улицей Новомостовая и около остановочных пунктов «ул. Воровская», «Горный завод». Кроме того, необходимо будет обустроить дополнительные съезды на проспект Салавата Юлаева, провести другие сопутствующие изменения участков данной развязки.

Все это позволит повысить пропускную способность данного участка улично-дорожной сети на 40-50 %.

Или же вот как я вижу решение проблем транспортной доступности жителей Зеленой рощи.

В свое время трамвайное сообщение соединяющее улицы Менделеева и Революционная, проходящее по улицам Мингажева, Ветошникова, Сунь‑Ят‑Сена, играло важную роль для жителей Зеленой рощи.

Но времена изменились, многие пересели на личный автотранспорт, другие на автобусы, маршрутные такси, вследствие этого загрузка трамваев значительно снизилась, заполняемость трамваев составляет не более 30 %.

И хотя провозная способность трамвая значительно выше автомобильного сообщения, потребность в трамвайных перевозках значительно ниже предлагаемых возможностей электротранспорта. В то же время трамвайные линии не позволяют организовать полноценное автомобильное движение по указанным участкам дорог.

Поэтому, целесообразно произвести реконструкцию участков дорог от улицы Революционной до улицы Кувыкина, проходящих по улицам Мингажева, Ветошникова, Сунь-Ят-Сена, Менделеева, Караидельской, Сеченова, Рабкоров со строительством 4-хполосной автомобильной дороги. Что позволит за счет перенаправления транспортных потоков снизить интенсивность движения на улицах Сочинская, Заки Валиди, Октябрьской революции, Бакалинская, Губайдуллина, Кирова, Сагита Агиша Айская.

Организация автобусного движения по существующему трамвайному сообщению позволит снизить негативные последствия от ликвидации трамвайных линий.

Данная автомагистраль увеличит пропускную способность улично-дорожной сети на 4-5 тысяч автомобилей в час в данных направлениях, что значительно улучшит транспортно-логистическую систему в указанном районе.

Есть и другие решения, улучшающие эффективность транспортной системы. В частности - реализация проекта «Городская электричка».

- Вряд ли горожане захотят ездить на электричке по городу, слишком уж неудобно.

- Это слишком предвзятый взгляд. Да на близкие расстояния маловероятно, что будут ездить на электричке. Но из Дёмы в Центр, Черниковку на электропоезде быстрее, время в пути в Центр составляет 5 минут, в Черниковку 20 минут. А время в пути по маршруту Центр-Черниковка 15 минут.

Автобусное сообщение не может обеспечить такую скорость, поэтому у городских железнодорожных пассажирских перевозок хорошие перспективы. Но нужно построить транспортно-пересадочные узлы с автопарковками, автобусными остановками, торговыми центрами, провести мероприятия по интеграции железнодорожного сообщения в систему городского общественного транспорта. Чтобы человеку было комфортно и удобно пользоваться железнодорожным сообщением.

– А как Вы оцениваете предполагаемый перенос Южного автовокзала с улицы Зорге на трассу Уфа–Аэропорт в район ТЦ «Мега»?

- Не лучшее решение. Само решение о переносе автовокзала с улицы Р. Зорге закономерно. Но трасса Уфа-Аэропорт сильно перегружена, поэтому ухудшится транспортная доступность автовокзала. А потом как туда будут добираться прибывающие автобусы из Дюртюлей, Бирска, Казани? Через весь город?

Данный вариант увеличивает время в пути пассажиров. Необходимы другие решения. Наиболее оптимальным является реализация проекта «Сетевой автовокзал». Но для этого необходимо строительство в Уфе транспортно-пересадочных узлов, на пересечении основных пассажиропотоков города и создании на их основе автостанций.

При принятии решений необходимо исходить из удобства пассажиров, а не каких‑то стереотипов чиновников. В противном случае это даст дополнительный импульс развития так называемых нелегальных пассажирских перевозок, так как официальные перевозчики будут предлагать неудобные маршруты.