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В Уфе горожане перекрыли дорогу, протестуя против точечной застройки
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе горожане перекрыли дорогу, протестуя против точечной застройки
Сегодня, 10:08ГородРазиф Абдуллин
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