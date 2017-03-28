В Уфе горожане перекрыли дорогу, протестуя против точечной застройки

По их словам, строить нельзя из-за карстовых провалов.

В Уфе жители двух домов 5/1 по улице Менделеева и 10 /1 по улице Бехтерева перекрыли дорогу автотранспорту в знак протеста против точечной застройки, передает «Бажин-фактор». Люди перекрыли дорогу вечером в 19.30 местного времени на 15 минут в это воскресенье, 18 июня. Дорога была перекрыта на улице Менделеева в сторону Монумента дружбы.

По словам жителей, они пытаются оспорить строительство многоэтажного дома на месте спортплощадки уже около двух лет. Ранее городские власти отозвали разрешение на строительство этого объекта, но проиграли дело в суде, и строительство возобновили.

По словам жителей, общественных слушаний по поводу возведения многоэтажки не было и разрешение на строительство выдавалось с нарушениями многих норм. Также они считают, что строительство многоэтажки на данном месте опасно из-за карстовых провалов. По их мнению, именно это стало причиной «взрыва» в котельной весной этого года. Напомним, хлопок в котельной на ул. Менделеева, 5/1 произошел 27 марта, тогда было прекращено газоснабжение 22-х домов, двух школ и одного детского сада. Жители дома по улице Бехтерева, 10/1 обратились в полицию, считая, что ЧП произошло после сноса спортплощадки и врезки дополнительных сетей в газопровод. Но в МУП «Уфимские инженерные сети» эту информацию не подтвердили.

- Площадка была построена незаконно, и до 2015 года теплотрасса проходила прямо через нее, - пояснила ранее Медиакорсети пресс-секретарь МУП УИС Татьяна Дашкина. – Затем в рамках плановых работ эту теплотрассу перенесли на край. Поэтому никакой дополнительной нагрузки на котел возникнуть не могло. Помимо этого хлопок ведь произошел не в период его работы, а во время растопки.

Вот что говорит о причинах протеста активист Марина Светлова.

Уфимка Марина Светлова рассказывает, почему люди перекрыли дорогу на 15 минут. Видео Видео: Youtube.com

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