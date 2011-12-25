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Талгат Таджуддин поздравит уфимцев с праздником «Ураза Байрам – 2017»
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Талгат Таджуддин поздравит уфимцев с праздником «Ураза Байрам – 2017»
Сегодня, 11:10ГородАзат Гиззатуллин
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