Талгат Таджуддин поздравит уфимцев с праздником «Ураза Байрам – 2017»

25 июня в Уфимском амфитеатре состоится республиканский праздник «Ураза Байрам – 2017».

В пресс-службе столичной мэрии рассказали, что организаторы мероприятия подготовили большую праздничную программу. Зрителей и гостей ждет концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, восточная ярмарка, игры для детей, розыгрыш призов от партнеров мероприятия и, конечно, угощение пловом, приготовленным по традиционным рецептам Востока.