Талгат Таджуддин поздравит уфимцев с праздником «Ураза Байрам – 2017»
Сегодня, 11:10ГородАзат Гиззатуллин
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25 июня в Уфимском амфитеатре состоится республиканский праздник «Ураза Байрам – 2017».
В пресс-службе столичной мэрии рассказали, что организаторы мероприятия подготовили большую праздничную программу. Зрителей и гостей ждет концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, восточная ярмарка, игры для детей, розыгрыш призов от партнеров мероприятия и, конечно, угощение пловом, приготовленным по традиционным рецептам Востока.
Начало праздника – в 12.00 уфимского времени.
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