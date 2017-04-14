Суд поддержал прокуратуру и признал здание уфимского цирка опасным

Теперь он закрыт официально - до капремонта.

Суд признал уфимский цирк опасным для посетителей. Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в решении суда говорится, что эксплуатация цирка должна быть приостановлена до того, как здание не отремонтируют.

Напомним, после прокурорской проверки, проведённой в феврале этого года, сотрудники надзорного ведомства потребовали прекратить эксплуатацию здания.

- Крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. Вода с протекающей кровли попадала на оборудование электрощитовой, которое находилось под высоким напряжением, - сообщили в прокуратуре в феврале этого года.

Администрация цирка отказалась отменять представления, на 10 июня были запланированы гастроли в Уфе, и ведомству пришлось обратится в суд. На время рассмотрения иска помещения цирка были опечатаны, а животные перевезены в соседние города.

В ходе рассмотрения иска были проведены три экспертизы, на основании которых и был сделан вывод о небезопасности строения. Теперь чтобы уфимский цирк вновь заработал, его владельцам придётся провести капитальный ремонт здания, и предоставить необходимые заключения в суд.

Напомним, Росгосцирк, в чьем ведомстве находится уфимский цирк, планировал закрыть его на капитальный ремонт в 2018 году. По сведениям Росгосцирка на капитальный ремонт здания требуется сумма в размере 400 миллионов рублей.

Уфимский цирк вмещает 2000 зрителей, он начал свою работу в 1968 году, с этого времени в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. В штате организации и входящей в его структуру гостиницы - 115 человек.

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