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Суд поддержал прокуратуру и признал здание уфимского цирка опасным
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Суд поддержал прокуратуру и признал здание уфимского цирка опасным
Сегодня, 14:30ГородКонстантин Климов
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