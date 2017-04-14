Как моют свечку «Уралсиба» промышленные альпинисты: подробности

Уфимец рассказал о том, как первый уфимский небоскреб отмывают от грязи.

Марафет на первом небоскребе Уфы, здании банка «Уралсиб» (высота здания составляет 100,5 метров), обычно наводят весной. За зиму фасад покрывается пылью и грязью. Его отмывают вручную промышленные альпинисты.

- Работа на «Уралсибе» - как пропуск в мир промышленного альпинизма, это посвящение в профессию, - рассказывает бывший промышленный альпинист Самат Назиров. - Если работал на знаменитой «свечке» - значит, у тебя есть допуск практически на все высотные здания в Уфе. Самат рассказал Медиакорсети, как моют первый небоскреб столицы.

- Впервые я поднялся на высотку, когда учился на первом курсе, - поделился Самат Назиров. - Можно сказать, нужда и жажда адреналина загнала: нужно было платить за учебу. До этого занимался спелеотуризмом, альпинизмом, скалолазанием, выступал на соревнованиях, получил удостоверение промышленного альпиниста. «Уралсиб» был первым моим объектом. Потом был «Азимут отель», дом №17 на ул.Салавата (раньше на крыше этого дома были буквы «Навеки с Россией») - их мы красили. Герметизировали швы на заводе «Новоил», отмывали от накопившейся за зиму пыли и городской сажи здание банка реконструкции и развития на ул. Шафиева, чистили от снега стадион «Динамо».

По словам альпиниста, восемь человек при хорошей погоде могут полностью отмыть здание «Уралсиба» за две недели.

- В первую очередь, бригада получает пропуски, проходит инструктаж по технике безопасности, - начинает рассказ Самат. - На 22 этаже (он технический, всего в здании 26 этажей) складываем оборудование, веревки, запас моющего средства и расходных материалов.

Поднимаемся на крышу. Веревки крепятся за несущие конструкции на крыше, под веревку обязательно укладывается материал, чтобы избежать разрушения от трения. Используются две веревки - одна основная, по которой промальпинист спускается, а вторая - страховочная. На нее вешается жумар или бейсик - устройство на случай, если основная веревка обрывается, тогда на ней второй альпинист зависает. Вывешивается спусковое устройство - решетка вместе с сиденьем. Главное в работе на высоте - безопасность. Старший промальпинист следит за страховкой, чтобы все правильно свесились, и только потом свешивается сам.

- Мой наставник по промальпинизму Юрий Голованов говорил: «Альпинисты падают тогда, когда ведут себя самоуверенно», - вспоминает Самат. - Пропадает страх и промальпы начинают пренебрегать страховками, не используют запасную веревку, становятся невнимательными. Юрий, к сожалению, погиб при падении.

Одновременно свешиваются восемь человек. На каждого - полтора метра площади - ширина вытянутых в стороны рук. С собой альпинисты берут ведра, склизы, концентрированное моющее средство - одного колпачка хватает на 10 литров воды. Оно, по словам Самата, профессиональное - не оставляет разводов. Стекло до блеска затирали белыми вафельными полотенцами.

Сначала вымывается остекление со стороны улицы Ленина. Один человек, новичок в альпинизме, полностью вымывает свой отрезок сверху и до первого этажа за четыре часа. На одну сторону здания уходит три-четыре дня. По часовой стрелке мойщики переходят на вторую половину фасада - которая «смотрит» в направлении ул. Карла Маркса.

- Мы приступали к работе в девять утра, через полчаса была первая «вывеска» и до обеда, - вспоминает Самат. - Обедали на крыше - покупали кефир, булочки, сосиски, когда давали аванс, спускались на землю и лакомились в кафе. Возвращались - и вторая навеска уже до вечера, часов до восьми. Наше появление за окном для сотрудников банка было реальным развлечением - они фотографировали наши ноги, показывали нам, где нужно подтереть, промыть еще раз. Всячески веселились, одним словом.

Самая высокая часть свечки, то самое острие, «антенна мобильника» - вымывается самыми опытными альпинистами. Они поднимаются туда на специальной люльке.

- В работе есть некоторые ограничения, - например, нельзя работать при скорости ветра больше 15 метров в секунду, людей просто намотает на здание, как грозди винограда, - говорит Самат. - Крепить веревки нужно не только наверху, но и внизу.

Когда заканчивается очистка фасадов от пыли, альпинисты приступают к зачистке межпанельных швов - туда забиваются насекомые, прогрызают резину, из-за чего появляются щели и здание начинает «ветрить». Щели прочищаются и обрабатываются специальным составом. Меняют альпинисты и разбитые птицами стекла.

Самат показывает мне видео и фото, от одного вида на них у меня кружится голова.

Видео промышленного альпиниста. Видео Видео: Самат Назиров

- Да, страшно, и всегда страшно, особенно первый шаг, - признается Самат. - Потом привыкаешь и работаешь спокойно. В награду - шикарный вид на почти весь город, который тогда был доступен только нам. И хорошие деньги. На бригаду мы получили тогда около 120 тысяч рублей. Я закрыл многие свои денежные вопросы, заплатил за учебу. Но сейчас я бы не хотел зарабатывать на хлеб так: слишком большой риск и тяжелый физический труд.

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