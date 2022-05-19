В Уфе вновь откроются магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay

В Уфе вновь откроются магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
В Уфе вновь откроются магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
Вчера, 21:38ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польскому ритейлеру LPP Group вновь откроются в России, сообщает «Интерфакс».

Стало известно, что в России вновь откроются магазины Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay. Как уточняет «Интерфакс», польский ритейлер LLP Group, которому принадлежат бренды, решил продать подразделение китайскому консорциуму

Сделка не подразумевает использование товарных знаков и брендов ритейла, однако дает право продавать все товары, которые принадлежат российскому подразделению LLP. Кто конкретно приобретает бизнес в России — не уточняется.

Так, первые магазины могут открыться уже в ближайшие выходные.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы