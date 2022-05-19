Сразу 11 улиц в центре Уфы перекроют на два дня

Наряду с этим в администрации отметили, что в эти дни будет приостановлено движение трамваев № 5 и № 16. Также в течение всех выходных с 8.00 20 мая до 00.00 21 мая уфимцы не смогут остановиться на паркинге напротив Конгресс-холла «Торатау».