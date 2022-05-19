Сразу 11 улиц в центре Уфы перекроют на два дня

Сразу 11 улиц в центре Уфы перекроют на два дня
Сразу 11 улиц в центре Уфы перекроют на два дня
Вчера, 16:42ГородАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Движение транспорта на ряде улиц башкирской столицы будет ограничено в грядущие выходные 21 и 22 мая, сообщают в городской администрации

В Уфе в связи с проведением полумарафона Забег.РФ в течение двух дней, 21 и 22 мая будут перекрыты 11 улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Так, 21 мая автомобильное движение будет ограничено на улице З. Валиди. Ограничения коснутся участка дороги от пересечения М. Гафури до улицы Перовского и продлятся в период с 12:00 до 20:00.

А 22 мая закроют участки улиц Гафури, Достоевского, Советской, Коммунистической, Крупской, Пушкина, Ленина, Мустая Карима, Карла Маркса и Кирова в период с 8.00 до 00.00.

Фото:Администрация Уфы

Наряду с этим в администрации отметили, что в эти дни будет приостановлено движение трамваев № 5 и № 16. Также в течение всех выходных с 8.00 20 мая до 00.00 21 мая уфимцы не смогут остановиться на паркинге напротив Конгресс-холла «Торатау».

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