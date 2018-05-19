В Уфе восстановили движение трамваев к железнодорожному вокзалу
Сегодня, 10:37ГородРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
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Два маршрута уже открыты, сегодня откроют третий маршрут.
Вчера, 18 мая, в Уфе возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу, сообщили в администрации города.
Уже открыты маршрут №1 (вокзал – Санаторий «Зеленая роща») и №10 (вокзал – ул. Пушкина).
- С 19 мая восстановят движение трамвайного маршрута №7 (ЖД вокзал – Госцирк), - добавили в пресс-службе администрации Уфы.
После сильного ливня 4 сентября 2017 года движение трамваев к железнодорожному вокзалу было прервано, дождь размыл трамвайные пути. Сумму ущерба оценили в более чем 40 млн руб.
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