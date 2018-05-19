В Уфе восстановили движение трамваев к железнодорожному вокзалу

Вчера, 18 мая, в Уфе возобновили движение трамваев к железнодорожному вокзалу, сообщили в администрации города.

После сильного ливня 4 сентября 2017 года движение трамваев к железнодорожному вокзалу было прервано, дождь размыл трамвайные пути. Сумму ущерба оценили в более чем 40 млн руб.