Снова незаконная стройка: уфимцы заподозрили власти в махинациях с парком «Южный»

Сквер проектировал Институт развития городов Башкирии. Как следует из генерального плана, размещенного в группе планировщиков, часть территории парка, ограниченной территорией хозкорпуса (насосной), а также улицами Волонтеров, Зайнаб Биишевой и Равиля Бикбаева, планировали обустроить в первую очередь. Работы на еще одном сравнительно небольшом участке, расположенном по другую сторону Зайнаб Биишевой, должны были завершить в рамках второго этапа благоустройства. Здесь планировали сделать построить площадку для стритбола, а также место для выгула собак.