«Бирск этого достоин!»: власти Башкирии обещали городу новый облик
19 апреля, 14:14ГородНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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Глава региона Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в одном из старейших городов республики.
Руководитель республики заявил о том, что уже в этом году Бирск приобретет новый облик благодаря проекту модернизации городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет об обновленном облике главной городской площади Бирска. Ее в ближайшее время реконструируют и благоустроят - она станет пешеходной. Кроме того, изменения коснутся и скверов Владимира Ленина и Александра Матросова.
«Бирск этого достоин, мы будем дальше помогать этому городу, сумевшему сохранить свои традиции», - подчеркнул глава региона.
Общая стоимость всех работ составляет около 178 млн рублей, 75 млн из которых – средства выигранного гранта Института развития городов республики.
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