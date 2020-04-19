«Бирск этого достоин!»: власти Башкирии обещали городу новый облик

Руководитель республики заявил о том, что уже в этом году Бирск приобретет новый облик благодаря проекту модернизации городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет об обновленном облике главной городской площади Бирска. Ее в ближайшее время реконструируют и благоустроят - она станет пешеходной. Кроме того, изменения коснутся и скверов Владимира Ленина и Александра Матросова.