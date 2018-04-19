В Башкирии ожидаются дождь и сильные порывы ветра

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Синоптики предсказали прогноз погоды на завтра, 20 апреля.
20 апреля в республике ожидается дождливая погода с сильными порывами ветра, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Днем температура воздуха составит +8-+13°C. Ночью столбик термометра упадет до +1+6°C. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет южным с переходом на северный умеренный, днем ожидаются порывы до сильного.
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