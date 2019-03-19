В Уфе коммунальщикам поставили задачу вывезти весь грязный снег с обочин
Сегодня, 09:16ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Уфы обозначил конкретные сроки для выполнения этой работы.
Сюжеты: Уфалогия
Сегодня, 19 марта. на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин поставил перед подчиненными задачу ликвидировать грязные сугробы на обочинах городских улиц.
Представители коммунальных служб доложили, что справились с очисткой снега с кровель городских домов.
- Вы должны теперь активно заняться вывозом грязного снега с обочин. Предварительный срок - до 22 марта, на следующей оперативке жду доклад на эту тему, а 29 марта работы должна быть полностью завершена, - обратился Ульфат Мустафин к подчиненным.
он сообщил также, что в этом году было вывезено из Уфы уже 2 млн 332 тысячи кубометров снега, что на 260% больше прошлогоднего объема вывезенного зимой снега. В прошлом году из Уфы было вывезено 886 тысяч тонн снега.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей