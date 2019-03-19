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В Уфе коммунальщикам поставили задачу вывезти весь грязный снег с обочин
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе коммунальщикам поставили задачу вывезти весь грязный снег с обочин

Сегодня, 09:16ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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