В Уфе коммунальщикам поставили задачу вывезти весь грязный снег с обочин

Сегодня, 19 марта. на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин поставил перед подчиненными задачу ликвидировать грязные сугробы на обочинах городских улиц.

Представители коммунальных служб доложили, что справились с очисткой снега с кровель городских домов.

- Вы должны теперь активно заняться вывозом грязного снега с обочин. Предварительный срок - до 22 марта, на следующей оперативке жду доклад на эту тему, а 29 марта работы должна быть полностью завершена, - обратился Ульфат Мустафин к подчиненным.