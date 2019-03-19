На ремонт ям после зимы на улицах Уфы дадут три месяца

Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обозначил сроки завершения ямочного ремонта на проезжей части на улицах Уфы.

- Все ямы, которые образовались за зимний период на улицах города, должны быть отремонтированы до 15 июня. Такую задачу нам поставили в правительстве республики, - подчеркнул Ульфат Мустафин. - Причем если специалисты выезжают по заявке на ремонт одной ямы и видят рядом другие ямы, их тоже нужно отремонтировать.