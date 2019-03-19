На ремонт ям после зимы на улицах Уфы дадут три месяца
При этом дорожникам поручили ремонтировать все ямы, которые они увидят на дорогах.
Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обозначил сроки завершения ямочного ремонта на проезжей части на улицах Уфы.
- Все ямы, которые образовались за зимний период на улицах города, должны быть отремонтированы до 15 июня. Такую задачу нам поставили в правительстве республики, - подчеркнул Ульфат Мустафин. - Причем если специалисты выезжают по заявке на ремонт одной ямы и видят рядом другие ямы, их тоже нужно отремонтировать.
Мэр Уфы также дал указание усовершенствовать работу городской интерактивной карты ямочного ремонта. При этом стоит вспомнить, что накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил, что после того, как будет введено в действие единое интерактивное приложение на всю республику, все остальные локальные интерактивные карты должны быть закрыты.