Администрация Уфы закупает машины для уборки города на 86 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы объявило аукцион на поставку техники для коммунального хозяйства и содержания дорог. Максимальная цена контракта составляет 86,8 млн рублей. Средства выделят из муниципального бюджета.

Согласно техзаданию, город закупит восемь вакуумных подметально-уборочных машин, оснащенных водяной системой. Стоимость одной единицы составляет около 8 млн рублей. Также пять универсальных коммунальных машин по 4,5 млн рублей каждая. Аукцион назначен на 8 апреля. Победитель должен будет поставить технику в течение 10 дней с момента заключения контракта.