Администрация Уфы закупает машины для уборки города на 86 млн рублей
Сегодня, 14:35ГородВлада ШипиловаФото: http://gruzserv.ru
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Контракт рассчитан на поставку 13 единиц техники.
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы объявило аукцион на поставку техники для коммунального хозяйства и содержания дорог. Максимальная цена контракта составляет 86,8 млн рублей. Средства выделят из муниципального бюджета.
Согласно техзаданию, город закупит восемь вакуумных подметально-уборочных машин, оснащенных водяной системой. Стоимость одной единицы составляет около 8 млн рублей. Также пять универсальных коммунальных машин по 4,5 млн рублей каждая. Аукцион назначен на 8 апреля. Победитель должен будет поставить технику в течение 10 дней с момента заключения контракта.
Напомним, врио главы Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что мэрии Уфы надо бороться с пылью в городе.
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