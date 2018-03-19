В Уфе начался очередной этап строительства Тимашевского переезда
Сегодня, 13:07ГородРустэм Башкирцев
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Движение поездов будет закрыто 19 марта до 16:00.
19 марта начались работы на Тимашевском переезде по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с работами движение поездов закроют до 16:00.
В связи с монтажными работами движения автотранспорта через Тимашевский переезд ограничат до 10 апреля текущего года.
Напомним, по проекту будет построен строительный путепровод из сборно-монолитного железобетона длиной 161 метр и шириной 14,5 метров на три полосы движения, а также построят подходы длиной 1024 метра с выходом на улицы Свободы и Бирского тракта.
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