В Уфе начался очередной этап строительства Тимашевского переезда

19 марта начались работы на Тимашевском переезде по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, сообщили в пресс-службе администрации города. В связи с работами движение поездов закроют до 16:00.

В связи с монтажными работами движения автотранспорта через Тимашевский переезд ограничат до 10 апреля текущего года.