Коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме

С 18 на 19 марта на отдельных участках дорог были снежные заносы и гололедица, и на уборку в ночь вышли 300 единиц спецтехники и 2100 работников жилищно-коммунальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации города.

В первую очередь снег убирался на основных транспортных магистралях города, а также на внутриквартальных проездах и прочих участках улиц.