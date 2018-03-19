Коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме

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Автовладельцев просят убирать машины со дворов на время уборки снега.
С 18 на 19 марта на отдельных участках дорог были снежные заносы и гололедица, и на уборку в ночь вышли 300 единиц спецтехники и 2100 работников жилищно-коммунальной сферы, сообщили в пресс-службе администрации города.
В первую очередь снег убирался на основных транспортных магистралях города, а также на внутриквартальных проездах и прочих участках улиц.
Напоминаем о работе интерактивной карты зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий, с помощью которой граждане могут узнать, какая организация ответственная за уборку и благоустройство конкретной территории.
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