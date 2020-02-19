В Уфе власти хотят расширить улицу Комсомольскую, чтоб спастись от пробок
Этот вопрос обсуждали на оперативке в мэрии.
Накануне, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов рассказал о том, какие дорожные работу ведутся на улице Комсомольской, где затруднено движение.
- Мы ведем там работы сейчас, чтобы подготовить основу для большого объема дорожных мероприятий летом, - объяснил он.
Уточним, что в планах властей расширить улицу Комсомольскую и сделать ее дублером проспекта Октября, таким образом облегчив на него транспортную нагрузку.
Как сообщили на оперативке, конкурсные процедуры уже проведены, так что ведется подготовка к началу реконструкции улицы.
Между тем, у горожан есть сомнения, что такое преобразование решит проблему пробок. Это видно по обращениям уфимцев в мэрию. Многие недовольны тем, что ради расширения улицы срубаются хорошие деревья, растущие на обочине.
- Пробки возникают от того, что на улицах паркуют автомобили, а автомобили паркуют из-за отсутствия цивилизованных парковок, - считают горожане. - А еще снег не успевают убирать, гололед не обрабатывают вовремя, машины буксуют.
Напомним, что для центра Уфы третий день характерны автомобильные пробки.
Салават Хусаинов на оперативке посоветовал главам муниципалитетов, которые бодро рапортовали об успешной уборке снега, самим больше ходить пешком, чтобы понять, чем недовольны горожане.