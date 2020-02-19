В Уфе власти хотят расширить улицу Комсомольскую, чтоб спастись от пробок

Накануне, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов рассказал о том, какие дорожные работу ведутся на улице Комсомольской, где затруднено движение.

- Мы ведем там работы сейчас, чтобы подготовить основу для большого объема дорожных мероприятий летом, - объяснил он.

Уточним, что в планах властей расширить улицу Комсомольскую и сделать ее дублером проспекта Октября, таким образом облегчив на него транспортную нагрузку.

Как сообщили на оперативке, конкурсные процедуры уже проведены, так что ведется подготовка к началу реконструкции улицы.

Между тем, у горожан есть сомнения, что такое преобразование решит проблему пробок. Это видно по обращениям уфимцев в мэрию. Многие недовольны тем, что ради расширения улицы срубаются хорошие деревья, растущие на обочине.

- Пробки возникают от того, что на улицах паркуют автомобили, а автомобили паркуют из-за отсутствия цивилизованных парковок, - считают горожане. - А еще снег не успевают убирать, гололед не обрабатывают вовремя, машины буксуют.

Напомним, что для центра Уфы третий день характерны автомобильные пробки.