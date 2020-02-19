«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
Погода, скачущая через ноль в обоих направлениях, испытывает людей на прочность.
Сегодня, 19 февраля, с утра вся Уфа вновь была вынуждена стряхивать, сметать, счищать и соскребать снег с улиц, дворов, автомобилей и крыш.
Пока чиновники бодро рапортуют об успешной борьбе со снегопадом, горожане стараются меньше выходить на улицу. Автомобили надолго застревают в пробках. Снегоуборочная техника вместо того, чтобы освобождать дороги от снега, сама становится причиной пробок. В городе уже зафиксированы два ДТП с участием снегоуборочных машин.
Переменчивая погода приготовила неприятные сюрпризы в виде гололеда, который порой прячется под снегом. Снег с дождем также не добавляет ничего, кроме проблем.
- Раньше радовались снегу, а теперь от него одним проблемы, не пройти, не проехать, - сетуют автомобилисты и пешеходы.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие десять дней характер погоды существенно не изменится.