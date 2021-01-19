Уфу сковали 9-балльные пробки

Пробка наблюдается с перекрестка Заки Валиди-Цюрупы до развязки к мосту. Красным цветом на карте помечены улицы Революционная, частично Ленина и Кирова. Пробками скована и улица Айская. Проблемно будет добираться по улицам Большая гражданская-Рихарда Зорге, а также на перекрестке вблизи Южного автовокзала.