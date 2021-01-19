Уфу сковали 9-балльные пробки

Уфу сковали 9-балльные пробки

Вчера, 17:57ГородАнна КононоваPhoto: Яндекс.Карты
Сегодня, 19 января, столица Башкирии вновь «стоит» в пробках. Движение осложнило не только перекрытие дорог, но и погодные условия.

Проблематичным остается движение на ремонтируемой развязке Заки Валиди-Проспект Салавата Юлаева, где перекрыт путепровод. Водителям придется постоять при выезде с улицы Октябрьской революции на улице Сочинская. Осложнено движение и на Бельском мосту.

Пробка наблюдается с перекрестка Заки Валиди-Цюрупы до развязки к мосту. Красным цветом на карте помечены улицы Революционная, частично Ленина и Кирова. Пробками скована и улица Айская. Проблемно будет добираться по улицам Большая гражданская-Рихарда Зорге, а также на перекрестке вблизи Южного автовокзала.

Традиционно «стоит» улица 50 лет СССР при выезде на проспект Октября. Пробка наблюдается на улицах Лесотехникума-Комсомольская.

Сковано Уфимское шоссе, а такж частично Сельская Богородская и Интернациональная.

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