Где будут чистить снег 22 января в Уфе

Октябрьский район:
пр. Октября, 62/2, 64, 62/1, 62, 60/1, 60, 78/2, 80/2, 82/2; ул. Российская, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 167/1, 169, 169/1, 167, 171, 171а, 171б, 171в; ул. Рихарда Зорге, 27/1, 37/2; ул. Менделеева, 203/1, 203/2; Комсомольская, 149/2, 167/2, 167/3; 50 лет СССР, 46, 46/1; Шафиева, 25, 27, 27/1, 29, 31, 31/1, 33; Парковая, 2, 2/2, 4, 6/1, 8, 8/1; Энтузиастов, 1; Уфимское шоссе, 4, 4/1; б.Молодежный, 5, 5/1, 5/2, 7.
мкр. Сипайлово: Ю.Гагарина, 1/2, 3, 4,5, 6, 6/1, 8, 9, 10, 13, 13/1, 13/2, 23, 25, 29, 31, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/4, 48, 50, 51, 53
Кировский район:
Ст.Кувыкина,11/1, 31; Батырская,6; З. Валиди,45; Бехтерева,12; Чернышевского,105; Рабкоров,16; Мубарякова,10/1.
Калининский район:
Интернациональная, 93, 95, 95/1; Первомайская, 43а, 45, 90/1, 92/1; Т.Янаби, 51, 53, 53/1; Вострецова, 7, 7/2; Кольцевая, 174; Б.Хмельницкого, 60/1; Касимовская, 6, 6/2; Ферина, 10, 10/1; Глинки, 9.
Ленинский район:
Гоголя, 57; М.Карима, 43; Запорожский переулок, 7; Пушкина, 35, 35/1.
Орджоникидзевский район:
Кольцевая, 80, 80а; Ш.Руставели, 35; Вологодская, 81/2, Мира 23; Б.Хмельницкого, 147; Конституции, 13; Пр. Октября, 89/1, 107, 168, 170.
Демский район:
Мусоргского, 9, 9а, 11; Ухтомского, 26; Грозненская, 69/7.
Советский район:
пр. Октября, 10/1, 24; Айская, 67; Б.Ибрагимова, 37,37/1,37/2,37/3; Мингажева, 121/2,121/3; Р.Зорге, 14, 24, 28; 50 лет Октября, 30, 30/1; 8 Марта, 5/1; С.Злобина, 11, 32; Х.Давлетшиной, 17, 19; С.Агиша, 14/1.