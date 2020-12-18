К 450-летию Уфы построят девять канатных дорог

К 450-летию Уфы построят девять канатных дорог

Вчера, 13:09ГородАнна КононоваPhoto: pixabay.com
К празднованию 450-летия Уфы построят три туристические и шесть транспортных канатных дорог. Создание объектов обсудил премьер-министр правительства Андрей Назаров на выездном совещании.

Фуникулеры туристической канатной дороги будут двигаться от набережной реки Белой в трех направлениях: до памятника Салавату Юлаеву, к створу улиц Ленина и саду Салавата Юлаева. Транспортная ветка соединит центр — от лицея № 35 до будущего кампуса НОЦ в Дёме. Вторая канатная дорога пройдет от нагорной части столицы до Затона через ж/д вокзал. Третья соединит парк имени Мажита Гафури и Забелье. Кроме того, ветки соединят улицу Коммунистическую с рекреационной зоной в районе сел Миловка и Романовка, а также микрорайоны Инорс и Сипайлово. Линии расположатся вдоль строящегося восточного выезда.

Проект разработает швейцарская компания «Бартолет Машиненбау АГ». Кстати, ранее она оборудовала канатную дорогу в Воробьевых горах в Москве.

Появление канатных дорог в Уфе, по словам Назарова, улучшит транспортную инфраструктуру города.

Напомним, создание транспортной ветки на набережной реки Белой обсуждалось и ранее. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил создание канатной дороги, а также поручил «вдохнуть жизнь» в набережную путём создания кафе, детских и спортивных площадок, яхт-клуба и бассейна.

Related news:
транспортБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы