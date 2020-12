К 450-летию Уфы построят девять канатных дорог

К празднованию 450-летия Уфы построят три туристические и шесть транспортных канатных дорог. Создание объектов обсудил премьер-министр правительства Андрей Назаров на выездном совещании.

Фуникулеры туристической канатной дороги будут двигаться от набережной реки Белой в трех направлениях: до памятника Салавату Юлаеву, к створу улиц Ленина и саду Салавата Юлаева. Транспортная ветка соединит центр — от лицея № 35 до будущего кампуса НОЦ в Дёме. Вторая канатная дорога пройдет от нагорной части столицы до Затона через ж/д вокзал. Третья соединит парк имени Мажита Гафури и Забелье. Кроме того, ветки соединят улицу Коммунистическую с рекреационной зоной в районе сел Миловка и Романовка, а также микрорайоны Инорс и Сипайлово. Линии расположатся вдоль строящегося восточного выезда. Проект разработает швейцарская компания «Бартолет Машиненбау АГ». Кстати, ранее она оборудовала канатную дорогу в Воробьевых горах в Москве. Появление канатных дорог в Уфе, по словам Назарова, улучшит транспортную инфраструктуру города. Напомним, создание транспортной ветки на набережной реки Белой обсуждалось и ранее. Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил создание канатной дороги, а также поручил «вдохнуть жизнь» в набережную путём создания кафе, детских и спортивных площадок, яхт-клуба и бассейна.

