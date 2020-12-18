К 450-летию Уфы построят девять канатных дорог

Фуникулеры туристической канатной дороги будут двигаться от набережной реки Белой в трех направлениях: до памятника Салавату Юлаеву, к створу улиц Ленина и саду Салавата Юлаева. Транспортная ветка соединит центр — от лицея № 35 до будущего кампуса НОЦ в Дёме. Вторая канатная дорога пройдет от нагорной части столицы до Затона через ж/д вокзал. Третья соединит парк имени Мажита Гафури и Забелье. Кроме того, ветки соединят улицу Коммунистическую с рекреационной зоной в районе сел Миловка и Романовка, а также микрорайоны Инорс и Сипайлово. Линии расположатся вдоль строящегося восточного выезда.