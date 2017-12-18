В Уфе в Черниковке будут бесплатно подвозить и раздавать воду

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Это связано с отключением воды во многих домах северной части города в связи с ремонтов Тимашевской развязки.
Из-за ремонта Тимашевской развязки отключат воду во многих домах Орджоникидзевского и Калининского районов с 07:00 20 декабря до 06:00 21 декабря. Поэтому для населения будут организованы подвоз и раздача воды по следующим адресам:
Ульяновых 19а, Комарова, 14, Мира, 7, 12, 23, Первомайская 5Б, Космонавтов, 13, Кольцевая 27А, 43, 45а, 47, 62, 102, Калинина, 2, 7, 15, 16, 22, Горького, 39, Рыбакова, 6, Боткина, 7, Невского, 12, 26.
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