В Уфе в Черниковке будут бесплатно подвозить и раздавать воду

Это связано с отключением воды во многих домах северной части города в связи с ремонтов Тимашевской развязки.

Из-за ремонта Тимашевской развязки отключат воду во многих домах Орджоникидзевского и Калининского районов с 07:00 20 декабря до 06:00 21 декабря. Поэтому для населения будут организованы подвоз и раздача воды по следующим адресам: