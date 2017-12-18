В Уфе отключат свет, горячую воду и отопление в Советском районе

Информация об отключении появилась сегодня на сайте городской администрации.

До 17:00 из-за ремонта приборов учета будет отключено электричество в некоторых домах Советского района, сообщили в пресс-службе администрации города. Воды не будет в домах:

ул. Оборонная, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

ул. Б. Шелководная, 2 ,4 ,6.