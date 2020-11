В Уфе юные вандалы разрушили строения в совсем новом парке

Власти Уфы обратились к молодежи с просьбой не портить места отдыха горожан.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что в парке «Первомайский», расположенном на севере Уфы, выявлены разрушения, которые совершили предположительно подростки. Пострадали от рук вандалов габионы (конструкции из проволоки, заполненные камнем) и растения. Глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников на своей странице в соцсетях попросил местную молодежь прекратить разрушение парка. В ответ чиновник получил справедливые претензии в том, что парк не оборудован до сих пор горками, катками или иными развлечениями, которые могли бы стать здоровой альтернативой молодежному вандализму.

