В Уфе юные вандалы разрушили строения в совсем новом парке

Глава администрации Калининского района Уфы Сергей Кожевников на своей странице в соцсетях попросил местную молодежь прекратить разрушение парка. В ответ чиновник получил справедливые претензии в том, что парк не оборудован до сих пор горками, катками или иными развлечениями, которые могли бы стать здоровой альтернативой молодежному вандализму.