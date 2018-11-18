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Дороги Уфы посыпают солью
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Дороги Уфы посыпают солью

18 ноября 2018, 10:09ГородМарат ГареевФото: ufacity.info
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