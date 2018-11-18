Дороги Уфы посыпают солью

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Коммунальные службы борются с гололедом.
Городская администрация на своем сайте информирует уфимцев: борьба с гололедом ведется. В частности посыпают песчано-соляной смесью центральные улицы города. А коммунальные службы районов вели круглосуточный мониторинг состояния дорог.
Для своевременной обработки дорог было заготовлено 639 тонн смеси соли и песка, 350 тонн противогололедной соли, планируется завести еще 350 тонн соли. Об этом сообщает сайт городской администрации.
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