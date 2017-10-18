В Уфе сегодня в одном из районов могут отключить электричество

Причина отключения – монтаж приборов учета.

Сегодня в Советском районе Уфы без электричества могут остаться 9 домов и УПАП-4, сообщили в администрации города. Отключения запланированы с 09.00 до 18.00 по следующим адресам:

ул. Ст.Злобина, 34, 32, 32/2, 32/1, 34/2, 34/1;

ул. Менделеева, 173/2, 171/2, 173/3 (ресторан «Черная кошка»);

УПАП-4 – ул. Менделеева, 173.

Дело в том, что здесь будут производить монтаж приборов учета в РУ-0,4кВ 1 сек.ш. ТП-2029.

Как пояснили в администрации, возможно отключения не будет, если в вышеуказанных домах нагрузку переведут на 2 сек.ш. 0,4кВ.